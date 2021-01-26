Погода в трех городах России побила температурные рекорды

Рекордно высокие температуры зафиксированы в понедельник, 25 января, в Москве, Санкт-Петербурге и Новгороде. Об этом научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал в беседе с РИА «Новости».

Так, в столице в ночь на 25 января были зафиксированы рекордные +3,8°C. При этом за 143 года наблюдений максимальной в этот период была температура в +3,6°C, отметил синоптик.

При этом в Санкт-Петербурге температура воздуха поднялась до +4,5°C при предыдущем рекорде в +4°C, а в Новгороде – +3,4°C против прежнего рекорда в +3,3°C.

Вильфанд пояснил, что такие температурные значения связаны с поступающим в европейскую часть России теплым воздухом и облачностью высокой плотности.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила жителей Москвы о скором завершении периода теплой погоды. По ее прогнозам, к 30 января ночью столбики термометра будут опускаться до -10°C.