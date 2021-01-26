Умер бывший главный санитарный врач России Евгений Беляев

Бывший главный государственный санитарный врач России, академик, заслуженный врач Евгений Беляев умер на 84-м году жизни. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

Как отметили в ведомстве, с именем Беляева связаны «одни из наиболее ярких страниц истории санитарно-эпидемиологической службы России».

Эти времена были отмечены проведением коренных реформ в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.

Под руководством Беляева была создана Концепция развития госсанэпидслужбы, формирования системы государственного санитарно-гигиенического нормирования, а также закреплена на правовом уровне целостная система финансового обеспечения учреждений.

В Роспотребнадзоре выразили искренние соболезнования семье и близким Беляева, его друзьям и коллегам.