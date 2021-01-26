В ряде районов Нью-Дели отключили интернет из-за протестов

МВД Индии распорядилось временно отключить интернет в ряде районов Нью-Дели в связи с протестами фермеров. Об этом сообщает РИА «Новости».

«В интересах поддержания общественной безопасности и предотвращения чрезвычайных ситуаций необходимо и целесообразно распорядиться о временном приостановлении интернет-услуг в районах Сингху, Газипур, Тикри, Мукарба-Чоук, Нанглой и прилегающих к ним районах в национальной столичной территории Дели», — говорится в сообщении.

Отмечается, что интернет отключен до 23.59 26 января.

С конца ноября 2020 года фермеры в Индии протестуют против новых законов, согласно которым земледельцам разрешается самостоятельно заключать контракты с аграрными компаниями на продажу будущего урожая по заранее согласованной цене, также им разрешается продавать свою продукцию за пределами государственных рынков.

Лидеры оппозиции и крупных фермерских организаций утверждают, что эти законопроекты остановят существующую ныне систему закупки зерна по гарантированным ценам и приведут к поглощению фермерских хозяйств крупными корпорациями.