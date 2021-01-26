Посольство РФ в Анкаре призвало россиян соблюдать меры безопасности

Посольство РФ в Анкаре призывает туристов соблюдать меры личной безопасности после нападения на россиян в Стамбуле. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

«В связи с инцидентом в стамбульском районе Бешикташ 24 января, в результате которого три российских туриста подверглись нападению со стороны местного жителя, вновь обращаем внимание российских граждан на необходимость соблюдения мер личной безопасности и предосторожности», — говорится в сообщении.

Туристов призывают не вступать в контакт с подозрительными личностями, держаться в стороне от психически неуравновешенных лиц, быть бдительными на многолюдных, туристических объектах, избегать мест проведения демонстраций и протестных акций.

В случае возникновения угрозы рекомендуется привлекать к себе внимание громким криком и вызывать полицию.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле сборщик мусора напал с ножом на трех россиян — двух женщин и мужчину. В результате пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Злоумышленник был задержан. По неофициальным данным, у подозреваемого ранее было не менее 30 судимостей. Кроме того, мужчина имеет психическое заболевание.