Уволенная за пост о русском языке женщина припомнила Зеленскому его слова

Профессор киевского Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова Евгения Бильченко попросила президента Украины Владимира Зеленского разобраться в ее увольнении из-за поста в Facebook. Об этом сообщает РИА «Новости».

«На конкретно моем примере конкретного гражданина Украины у вас есть блестящая возможность показать, насколько в нашей стране соблюдаются законы и Конституция Украины», — сказала Бильченко.

По мнению Бильченко, ее увольнение связанно с тем, что она напрямую критиковала закон, ограничивающий русский язык на Украине.

Ранее Бильченко опубликовала пост в своем Facebook, в котором открыто выступила против принятия закона о языке. По ее словам, Украина испытывает значительно большие проблемы, чем спор о выборе государственного языка.