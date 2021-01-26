Китай готов поставлять свою вакцину от COVID-19 в Белоруссию

Китай готов поставить необходимый объем своей вакцины от коронавируса нового типа в Белоруссию, подтвердил китайский лидер Си Цзиньпин в ходе разговора с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Об этом сообщает «БелТА».

Кроме того, в ходе разговора стороны обменялись информацией о принимаемых мерах по борьбе с распространением COVID-19, а также подтвердили максимальную открытость и готовность к сотрудничеству в противодействии пандемии.

Ранее стало известно, что Белоруссия и Россия создают на территории республики совместное производство российской вакцины против коронавируса.