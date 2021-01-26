В «Лиза Алерт» не верят, что помешавших поиску пенсионера полицейских накажут

Полицейские, которые задержали поисковиков в Туле во время спасения мужчины из леса, нарушили его права. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал председатель поискового отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев, подчеркнув, что за время его работы правоохранителей не разу не наказывали за подобные инциденты.

В Тульской области в минувшие выходные полицейские задержали добровольца «Лиза Алерт». Из-за этого, как сообщили в организации, пришлось отложить поиски 70-летнего мужчины, пропавшего в лесу. Позже его обнаружили мертвым в 200 метрах от дома. Волонтеры уверены, что могли найти мужчину живым, если бы не действия правоохранителей. В МВД опровергли эти обвинения, уточнив, что пенсионера искали другие оперативные службы.

«Пропавший найден с очевидными признаками переохлаждения, и мы могли найти его раньше, если бы не в полиции сидели. За 10 с половиной лет поисков мне неизвестны судебные решения по полиции, которая бездействовала или ухудшала шансы пропавшего. И по другим службам тоже. Ведомство уже высказалось, что они ни в чем не виноваты. Я лично считаю, что права пропавшего нарушены», — сказал Сергеев.

Он также удивился официальной версии полицейских о причине смерти. В тульском главке сообщили, что пенсионер скончался от сердечно-сосудистого заболевания, а не от обморожения.

«Как определили смерть от сердечного приступа — загадка», — добавил Сергеев.

В тульской прокуратуре сообщили, что начали проверку и при наличии оснований примут меры реагирования.