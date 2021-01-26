В Москве более 60 участников незаконных акций остаются в спецприемниках

За нарушения на несогласованных акциях в столице в московских спецприемниках №1 и №2 находятся 63 человека. Об этом у себя в Telegram-канале сообщила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович.

По ее словам, «условия нормальные, претензий и жалоб» у арестованных нет.

Она добавила, что больше всего нарушителей арестовали по статьям КоАП о «Неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции» и «Нарушении установленного порядка организации или проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Ранее столичные суды арестовали 30 человек и оштрафовали 64 человека из-за участия в незаконных акциях 23 января. Всего по состоянию на 25 января московские суды получили 448 административных дел в отношении участников незаконной акции.