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Общество. Новости

В Совете ветеранов ГУВД Москвы прокомментировали нападения на полицейских на незаконных акциях

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Все участники несанкционированных протестных акций, которые нападали на полицейских, следивших за порядком во время митингов, должны быть привлечены к ответственности по соответствующей статье, считает председатель Совета ветеранов ГУВД Москвы Василий Купцов.

«На эти сходки организаторы собирали даже детей. Слышал, что провокаторы даже выставляли щиты из детей. А если бы ребенок получил травму — как бы выходили из такой ситуации? Это безумие. Но провокаторы-то были далеко не дети, а взрослые мужчины, которые понимали, что делают. В полицейских, которых направили на мероприятие для обеспечения порядка, летели камни, снежки, их поливали из газовых перцовых баллончиков, били, срывали каски. Конкретные правонарушения не должны оставаться безнаказанными. Людей, причастным к правонарушениям, нужно найти и привлечь к ответственности — за конкретные нападения на полицейских», — сообщил он «Газете.Ru».

В будущем Купцов советует проводить работу с детьми и молодежью в школах, колледжах и университетах.

«В Москве есть 51 организация ветеранов. Ветераны могли бы больше рассказывать детям, на собственных примерах показывать, что такое быть героем», — заключил эксперт.

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