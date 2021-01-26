В Совете ветеранов ГУВД Москвы прокомментировали нападения на полицейских на незаконных акциях

Все участники несанкционированных протестных акций, которые нападали на полицейских, следивших за порядком во время митингов, должны быть привлечены к ответственности по соответствующей статье, считает председатель Совета ветеранов ГУВД Москвы Василий Купцов.

«На эти сходки организаторы собирали даже детей. Слышал, что провокаторы даже выставляли щиты из детей. А если бы ребенок получил травму — как бы выходили из такой ситуации? Это безумие. Но провокаторы-то были далеко не дети, а взрослые мужчины, которые понимали, что делают. В полицейских, которых направили на мероприятие для обеспечения порядка, летели камни, снежки, их поливали из газовых перцовых баллончиков, били, срывали каски. Конкретные правонарушения не должны оставаться безнаказанными. Людей, причастным к правонарушениям, нужно найти и привлечь к ответственности — за конкретные нападения на полицейских», — сообщил он «Газете.Ru».

В будущем Купцов советует проводить работу с детьми и молодежью в школах, колледжах и университетах.

«В Москве есть 51 организация ветеранов. Ветераны могли бы больше рассказывать детям, на собственных примерах показывать, что такое быть героем», — заключил эксперт.