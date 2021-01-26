Родные погибших в Ухане заявили, что «раскроют правду» о коронавирусе

Родственники жертв коронавируса в китайской провинции Ухань заявили, что планируют встретиться с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и рассказать «правду о COVID-19», пишет Associated Press.

По их словам, правительство КНР утаивает некую информацию о распространении инфекции.

«Мы не хотим, чтобы ВОЗ явилась в Китай, чтобы покрывать эти преступления», — сказал агентству один из жителей Китая, отец которого стал жертвой коронавируса.

По информации AP, некоторые родственники погибших признались, что власти страны оказывали на них давление.

Специалисты ВОЗ 14 января прибыли в китайский город Ухань, чтобы установить причины происхождения коронавируса нового типа.