Глава МИД Грузии заразился коронавирусом

Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани заболел COVID-19. Об этом он пишет у себя в Facebook.

«У меня также была подтверждена инфекция COVID-19. В этот момент я чувствую себя хорошо. Соблюдая все протоколы, лечусь дома. Надеюсь, что скоро вернусь к своему обычному образу жизни», — пишет министр.

Ранее премьер-министр Грузии Георгий Захария ушел в самоизоляцию после того, как у его сотрудника обнаружили коронавирус

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 99,4 млн заболевших, свыше 71,4 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».