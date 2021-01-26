В Нальчике мужчина напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой

В Кабардино-Балкарии мужчина напал на полицейских с камнем и маникюрной пилкой, возбуждено уголовное дело. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального СК.

«По версии следствия, 18 ноября 2020 года неоднократно судимый мужчина на улице Кирова в Нальчике бросил камень в направляющийся ему навстречу по проезжей части автомобиль сотрудников полиции, повредив капот и лобовое стекло», — говорится в сообщении.

После этого мужчина попытался скрыться, но был задержан.

«Сотрудники полиции, убедившись, что у мужчины нет при себе огнестрельного оружия, при задержании повалили его на землю. В этот момент он выхватил имевшуюся при нем маникюрную пилку и нанес ею одному из полицейских несколько ударов в туловище, повредив форменную куртку», — говорится в сообщении.

Мужчине инкриминируют нарушения по ст. 318 УК РФ (Угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Подозреваемый может лишиться свободы на пять лет.