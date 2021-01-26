Власти Ленобласти отреагировали на заявление профессора о Холокосте

Власти Ленинградской области в своем Telegram-канале прокомментировали заявление профессора РАНХиГС и СПбГЭУ Владимира Матвеева о том, что Холокоста в годы Второй Мировой войны не было.

В сообщении отмечается, что это лишь частное мнение ученого, а его доклад не подвергался предварительной цензуре.

Там также сказано, что участники вебинара в ходе дискуссии выразили несогласие с мнением профессора.

Как сообщали СМИ, Матвеев в ходе вебинара усомнился в существовании Холокоста. По его словам, уничтожение 6 млн евреев в годы войны является мифом, а газовые камеры немцы использовали не для уничтожения людей, а для дезинфекции.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что лидер нацистской Германии Адольф Гитлер разрабатывал план Второй мировой войны совместно с главой СССР Иосифом Сталиным.