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Общество. Новости

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Страны G7 призвали освободить Навального

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Страны G7 призвали освободить основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Об этом сообщает РИА «Новости»

«Мы, министры иностранных дел Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании, США, а также высокий представитель ЕС, едины в осуждении политически мотивированного ареста и задержания Алексея Навального», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Европейский суд по правам человека не поддержал решения суда, за неисполнение которых был задержан Навальный.

Российские власти неоднократно призывали иностранные правительства не вмешиваться в дела России, комментируя ситуацию с Навальным. В частности российский МИД обвинил посольство США во вмешательстве во внутренние дела России, а официальный представитель МИД Мария Захарова позднее уточнила, что министерство вызовет американских дипломатов после их публикаций.

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