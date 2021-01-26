В Словакии после прививки от коронавируса умер мужчина

В Словакии после прививки от коронавируса вакциной компании Pfizer/BioNTech 79-летний мужчина, который имел ряд хронических заболеваний, скончался. Об этом сообщила представитель Государственного института по контролю лекарств Магдалена Юркемикова, передает РИА «Новости».

Отмечается, что резкому ухудшению состояния способствовали сопровождающие прививки повышение температуры и слабость.

Юркемикова добавила, что последствия прививки могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем у любого пациента в пожилом возрасте с наличием хронических заболеваний, однако призвала рассматривать каждый такой случай индивидуально.

Ранее в американском штате Калифорния через несколько часов после вакцинации от коронавируса умер пациент. Вакцина компании, которая была использована при вакцинации мужчины (Moderna или Pfizer), в сообщении не указывается.