В Москве задержано и отменено более 10 рейсов

В Москве отменены и задержаны 12 авиарейсов, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

По состоянию на 00.10 мск, в Домодедово задерживаются два рейса, а еще столько же отменено.

В Шереметьево задерживаются пять рейсов.

При этом во Внуково два вылета отменено и еще один задержан.

Данные о задержках и отменах рейсов в Жуковском не представлены.

Ранее в Краснодаре аэропорт приостановил прием и отправку самолетов из-за снегопада.

С 27 марта 2020 года российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса. Также с 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину в связи с инфекцией и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров. Позднее РФ восстановила международное авиасообщение с рядом стран.