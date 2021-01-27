Байден заявил о планах США закупить еще 200 млн доз вакцин от COVID-19

Президент США Джо Байден заявил о планах США закупить вакцины от коронавируса американских компаний Pfizer и Moderna. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что власти намерены осуществить закупку 100 млн доз препарата Pfizer и еще столько же от Moderna.

По его словам, вакцины будут закуплены к лету.

Политик объяснил, что власти таким образом намерены увеличить число поставок препаратов с 400 до 600 млн доз. Такое количество можно применить для вакцинации 300 млн человек, что практически полностью охватывает все население США.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».