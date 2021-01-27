Руководитель Astrazeneca заявил об отставании компании от графика производства вакцины

Руководитель англо-шведской компании Astrazeneca Паскаль Сорио заявил об отставании в производстве вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Le Soir.

Он отметил, что это стало причиной сбоев поставок препарата.

«У нас сохраняются проблемы на уровне производства основного компонента вакцины, который в континентальной Европе производится на заводах в Нидерландах и Бельгии», — сказал Сорио.

По его словам, руководство уже определило причину неполадок, однако на производстве сохраняется отставание на два месяца.

Ранее премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что вакцины Pfizer и AstraZeneca эффективны против нового британского штамма COVID-19.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».