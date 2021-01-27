Врач рассказал о процедуре осмотра пациента перед вакцинацией от коронавируса

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал о процедуре осмотра пациента перед вакцинацией от коронавируса. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он отметил, что первоначальной пришедший на вакцинацию заполняет соответствующую анкету.

По его словам, после этого врач проводит осмотр, который включает в себя измерение давления, пульса, температуры и сатурации. Кроме того, врач проводит осмотр горла и случает сердце и легкие.

«Если у человека в анамнезе есть какие-то серьезные заболевания, к этому необходимо относиться с особым вниманием, при этом консультация узких специалистов требуется в том случае, если заболевание протекает с особенностями и на момент прививки декомпенсировано», — подчеркнул Тяжельников.

Врач добавил, что после этого принимается решение, можно ли делать вакцинацию.

Ранее в Минздраве назвали российские регионы, в которых процедура вакцинации от коронавируса организована лучше всего.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».