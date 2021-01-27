На Чукотке СК возбудил дело после гибели рабочего при обрушении шахты

Следственный комитет по Чукотскому округу возбудил дело после гибели работника шахты. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

Там уточнили, что производство инициировано по статье «нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Обрушение шахты, находящейся в 430 км от округа Эгвекинот Иультинского района, произошло 5 января. В результате было найдено тело рабочего.

Следствие полагает, что причиной обрушения стало несоблюдение требований безопасности при проведении работ.

Ранее обрушение шахты золоторудного месторождения также произошло на Камчатке. В результате под завалами оказались пять человек, троим удалось выбраться, а двое работников — погибли.