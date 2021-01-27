В Москве в среду ожидается до +1°С

В Москве в среду, 27 января, ожидается облачность с небольшими осадками. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Так, днем воздух в столице прогреется до -1°С — +1°С. Прогнозируется юго-восточный и южный ветер со скоростью 6 — 11 м/с.

Вечером столбики термометров опустятся до -3°С — -1°С. Ожидается восточный ветер со скоростью 5 — 10 м/с.

Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

Синоптики также предупредили об образовании гололедицы.

Более подробный прогноз можно посмотреть на странице погоды.