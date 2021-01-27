Роспотребнадзор заявил об отсутствии в РФ штаммов COVID-19 из ЮАР и Японии

Замдиректора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал о ситуации с распространением новых штаммов коронавируса, которые ранее были установлены в ЮАР и Японии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что в России не выявлены пока случаи заражения этими штаммами.

Горелов подчеркнул, что Роспотребнадзор внимательно отслеживает ситуацию с COVID-19 в стране.

Ранее южноафриканский штамм был обнаружен в Португалии и Дании.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано более 100,6 млн заболевших, свыше 72,5 млн человек выздоровели, а более 2 млн пациентов умерли. В России выявили более 3,7 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V». 15 октября президент России Владимир Путин рассказал о регистрации второй вакцины от COVID-19, которая получила название «ЭпиВакКорона». Ее разработал новосибирский центр «Вектор».