Генсекретарем ПАСЕ впервые станет женщина

Генеральным секретарем Парламентской ассамблеи Совета Европы впервые была избрана женщина. Об этом сообщает ТАСС.

На соответствующую должность депутатами ПАСЕ была выбрана Деспина Хатзивасилиу-Цовилис, которая вступила в ЕК по правам человека еще в 1993 году.

За ее кандидатуру свои голоса отдали свыше 96% депутатов. Хатзивасилиу-Цовилис была избрана на должность генсекретаря ПАСЕ сроком на пять лет. Ее вступление в должность состоится 1 марта 2021 года.

«Для меня это большая честь — доверие участников ассамблеи и их большая мобилизация — я готова принять вызов!» — прокомментировала она собственное назначение.

Хатзивасилиу-Цовилис являлась членом Мониторингового Политического комитетов ПАСЕ.

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас выступил против прекращения работы российской делегации в ПАСЕ.