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Общество. Новости

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Госдума предложила изымать животных за жестокое обращение

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Депутаты Госдумы предложили изымать животных у хозяев за жестокое обращение. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов, пишет ТАСС.

«По поводу новых предложений, которые у нас появились, в том числе ведения института конфискации, — мы будем оформлять их в виде поправок», — отметил Бурматов.

Он подчеркнул, что Минюст уже поддержал предложение о штрафах за жестокое обращение. По его словам, правительство внесет изменения в законопроект весной.

Ранее российские ученые создали вакцину для профилактики аллергии на кошек.

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