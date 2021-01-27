Собянин сделал требование об «удаленке» рекомендательным

В связи с улучшением ситуации с распространением коронавируса в Москве мэр города Сергей Собянин подписал указ, в соответствии с которым с 27 января требование о переводе 30% сотрудников организаций на дистанционный формат работы перестает быть обязательным. Об этом он написал в своем блоге.

«Возвращать работников в офисы или сохранять «удаленку» – остается на решение руководителей конкретных предприятий и организаций», — говорится в сообщении.

Согласно последним данным оперативного штаба по борьбе с COVID-19, в Москве за весь период эпидемии выявлено 917 825 случаев коронавируса, от инфекции скончались 13 100 пациентов, вылечились 785 396 человек.

Ранее сообщалось, что в Москве будут вакцинировать курьеров и таксистов без российского гражданства.