Более 60% жителей Земли назвали изменение климата «чрезвычайной ситуацией»

Более 60% жителей Земли считают, что климатические изменения являются серьезной угрозой для человечества и «чрезвычайной ситуацией». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные исследования специалистов Программы развития ООН (ПРООН) и экспертов из Оксфордского университета.

В соответствующем исследовании приняли участие около 1,2 млн человек из 50 стран. Отмечается, что через мобильные приложения также были опрошены подростки до 18 лет.

Так, 64% респондентов считают изменение климата глобальной чрезвычайной ситуацией, даже несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Большинство опрошенных поддержали расширение климатической политики государств, а также переход к возобновляемым источникам энергии и использование экологически чистого транспорта (электромобилей, автобусов и велосипедов).

По данным опроса, подростки больше, чем участники опроса старшего возраста, уверены, что климатические изменения — серьезная проблема для человечества.

При этом респонденты чаще всего в качестве мер по решению проблем, связанных с климатическими изменениями, выбирали сохранение лесов и земель, активный переход к использованию солнечной, ветровой и возобновляемой энергии, использование экологически безопасных способов ведения сельского хозяйства и тд.

Ранее сообщалось, что лидеры Европейского союза к 2030 году намерены на 55% сократить выбросы в атмосферу.