В Москве впервые с июня свободны 50% коек для пациентов с коронавирусом

В больницах Москвы впервые с середины июня 2020 года свободны больше 50% коек для пациентов с коронавирусом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В течение прошедшей недели число новых случаев инфекции не превышало 2-3 тысяч в день. Количество госпитализированных снизилось еще на тысячу человек», — написал глава города.

Собянин подчеркнул, что пандемия идет на спад, поэтому необходимо создать условия для быстрого восстановления экономики.

Ранее мэр сделал требование об «удаленке» рекомендательным.