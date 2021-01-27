В Москве задержали 17-летнего тиктокера за нападение на автомобиль ФСБ

В ночь на 27 января в Москве задержали 17-летнего TikTok-блогера Костю Киевского (Константин Лакеев) за нападение на служебный автомобиль ФСБ во время несанкционированных акций в столице на прошлой неделе. Об этом сообщает Telegram-канал «Подъем».

Отмечается, что утром в среду подросток был доставлен отделение полиции, а после — в Следственный комитет.

По данным РЕН ТВ, в настоящее время правоохранительные органы проверяют еще 12 «тиктокеров» на причастность к инциденту.

Как сообщает телеканал, все подозреваемые вместе снимали дом, где и записывали свои ролики. Они были задержаны там.

23 января во время несанкционных акций группа подростков закидала снегом машину с номерами АМР в центре Москвы. Позже стало известно, что автомобиль принадлежал ФСБ, а внутри находился водитель, информирует «Подъем».