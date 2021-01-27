Центр им. Чумакова подаст документы в ВОЗ на преквалификацию вакцины

Генеральный директор Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени М. П. Чумакова Российской академии наук, член-корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов заявил о намерении центра подать документы во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) для прохождения преквалификации. Об этом пишет ТАСС.

Речь идет о препарате «КовиВак» от коронавируса, который содержит в себе «обезвреженный» вирус, лишенный заразных свойств, но способный вызвать иммунную реакцию.

Как стало известно ранее, новая вакцина может поступить в оборот в марте текущего года. Центр планирует ежегодно выпускать 10 млн доз.