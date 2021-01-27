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Общество. Новости

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Гражданам Белоруссии и Армении разрешат приезжать в Россию

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Граждане Белоруссии и Армении смогут с 1 февраля 2021 года въезжать на территорию России через аэропорты при наличии отрицательных тестов на COVID-19. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации.

Отмечается, что речь идет о тех гражданах республик, которые въезжают в РФ с 1 февраля по 1 марта 2021 года (включительно).

В документе также указаны 20 пунктов воздушного пропуска, через которые белорусы и армяне смогут въезжать в Россию.

Ранее сообщалось, что Россия открывает границы для граждан Финляндии, Вьетнама, Индии и Катара.

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