Инфекционист: половина москвичей уже не восприимчива к коронавирусу

Половина москвичей уже не восприимчива к коронавирусу, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что доля людей, восприимчивых к коронавирусу, колеблется в разных регионах от 30% до 60%. По его словам, по столице нет официальной статистики.

«Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19) в Москве точно есть, если не больше», — рассказал Тимаков.

Ранее в столице отменили ограничения на ночную работу ресторанов и клубов.