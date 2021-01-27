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Общество. Новости

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Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года Мужчина возле пункта вакцинации от коронавируса в ГУМе в Москве, 18 января 2021 года

Инфекционист: половина москвичей уже не восприимчива к коронавирусу

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Половина москвичей уже не восприимчива к коронавирусу, заявил врач-инфекционист Евгений Тимаков. Об этом пишет РИА «Новости».

Специалист подчеркнул, что доля людей, восприимчивых к коронавирусу, колеблется в разных регионах от 30% до 60%. По его словам, по столице нет официальной статистики.

«Но видя, как болеют, и если посмотрим вокруг, кто у нас заболел и проконтактировал, я думаю, процентов 50 (невосприимчивых к COVID-19) в Москве точно есть, если не больше», — рассказал Тимаков.

Ранее в столице отменили ограничения на ночную работу ресторанов и клубов.

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