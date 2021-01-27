Газпромбанк вложит в ветровую энергетику «Росатома» 40 млрд рублей

Газпромбанк и компания «ВетроОГК-2», входящая в госкорпорацию «Росатом», объявили о финальном закрытии комплексной сделки по предоставлению банковского финансирования проекту сооружения ветровых электростанций в России с суммарной установленной мощностью 340 МВт. За 12 лет объем финансовых вложений составит 40 млрд рублей.

Планируется, что последняя из входящих в проект ветровых электростанций будет введена

в эксплуатацию в декабре 2022 года. Также Газпромбанк вошел в капитал проектной компании «ВетроОГК-2» на 49,5%, контролирующая доля владения организацией остается за «Росатомом».

Первый заместитель генерального директора «Росатома», директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров выразил надежду, что различные формы

«зеленого финансирования» экологичных энергетических проектов станут для госкорпорации регулярной практикой. По его словам, развитие российских «зеленых» технологий госкорпорации нацелено не только на применение внутри страны, но и на экспорт.

«Мы действительно потратили определенные усилия, чтобы осуществить очень серьезную локализацию ветротехнологии на территории нашей страны – здесь не было ни самой технологии, ни производства оборудования или автоматизированной системы управления. Теперь у нас все это есть. В будущем уровень локализации должен подняться с 65 до более чем 90%, то есть 90% такой установки будет сооружаться в нашей стране, производиться на наших предприятиях. Конечно, накапливая такой потенциал странно использовать его только на территории нашей страны», — поделился Комаров планами на пресс-конференции, посвященной закрытию сделки с Газпромбанком.

Для банка это не первый опыт финансирования сооружения ветровых электростанций «Росатома» — с 2017 года Газпромбанк вкладывается в создание 660 МВт «зеленых» мощностей, 360 МВт из которых уже введены в эксплуатацию, а оставшиеся 300 МВт планируется вывести на операционную фазу до конца текущего года.

«Совместно с уже реализующимся проектом АО «ВетроОГК» суммарный объем финансируемых банком «зеленых» мощностей ГК «Росатом» достиг 1 ГВт на сумму более 100 млрд руб. Внимание к низкоуглеродным источникам энергии существенно растет в последние годы и Газпромбанк принимает активное участие в финансировании проектов в сфере устойчивого развития», – отметил зампред правления Газпромбанка Алексей Белоус.