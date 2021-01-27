Эксперт прокомментировала попытки вовлечь детей в незаконные акции

Адвокат, член Общественного совета при Уполномоченном по правам ребёнка при президенте РФ Сталина Гуревич прокомментировала попытки вовлечь несовершеннолетних в несанкционированные акции.

«Дети в силу своего возраста, в силу невозможности адекватно оценить происходящее не могут выражать, как они считают, позицию большинства. Более того, существует закон, который говорит о том, что митинг должен быть организован по определённому порядку. Это уведомительный порядок, здесь существуют определённые сроки подачи заявки, существует и возможность отказа в проведении митинга в заявленном месте. Сейчас мы говорим о несанкционированном митинге, то есть он проводился вопреки установленному законом порядку, соответственно, является правонарушением», — подчеркнула Гуревич.

«Согласно Кодексу РФ об административных правонарушениях, административная ответственность наступает с 16 лет. Поэтому подростки 12-14 лет не подлежат административной ответственности, но в некоторых случаях они могут подлежать уголовной ответственности с 14 лет за совершение каких-либо активных действий: нанесение тяжких телесных повреждений как сотрудникам правоохранительных органов, так и гражданам; уничтожение или повреждение чужого имущества общеопасным способом. Поэтому здесь есть риск испортить себе будущее», — уверена она.

«Вопрос участия несовершеннолетних в незаконных мероприятиях встанет и в опеке – о том, как родители исполняют обязанности по воспитанию своих детей. И, возможно, этот вопрос также встанет в отделе ПДН. Поэтому участие в подобных мероприятиях грозит множеством негативных последствий для несовершеннолетних, так как они существенно могут испортить себе анкету», — напомнила эксперт.



«Сейчас подростки хотят «революции», не понимая, что эти идеи специально насаждают, чтобы использовать в своих личных целях, — убеждена Гуревич. — Они не понимают, что через 5-10 лет у них могут возникнуть проблемы при выборе той профессии, о которой они мечтают. Отметки о том, что ребёнок в прошлом привлекался к административной или уголовной ответственности, могут перечеркнуть все желания и осложнить будущее».

«Безусловно, участие в нелегальных мероприятиях – это ещё и опасность получить физические увечья. Потому что дети сейчас по своему внешнему виду чаще всего обгоняют свой возраст, и, скажем, в 15 лет могут выглядеть на 18-20. Поэтому, если случится какое-либо нарушение общественного порядка, сотрудники полиции будут задерживать нарушителя, в том числе с применением силы, что допустимо законом «О полиции» при таких массовых мероприятиях, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье граждан и безопасность общественной среды. В этом случае подростки рискуют получить телесные повреждения. Кроме того, они могут получить увечья и от других граждан: в толпе их могут затоптать, они могут нарваться на агрессию людей с противоположными взглядами – всё это ведёт к печальным последствиям», — резюмировала эксперт.