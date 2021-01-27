Песков объяснил свои слова о том, что несогласованные акции были малочисленными

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил собственные слова о том, что прошедшие в РФ несогласованные акции были малочисленными.

Журналисты в беседе с Песковым спросили, продолжают ли в Кремле считать прошедшие на прошлой неделе в РФ несогласованные акции малочисленными.

«Все оценивается в сравнении. Вы в данном случае имеете в виду мои слова о том, что пришло мало людей. Вы упускаете контекст», — ответил Песков на соответствующий вопрос.

Пресс-секретарь подчеркнул, что число вышедших на протесты «незначительно» по сравнению с тем количеством людей, которые поддерживают главу государства Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки призвала освободить задержанных на несанкционированных протестах в России.