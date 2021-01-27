Тиктокер Костя Киевский извинился за нападение на машину ФСБ

17-летний тиктокер, известный под псевдонимом Костя Киевский (Константин Лакеев), извинился за нападение на служебную машину ФСБ на несанкционированной акции в Москве на прошлой неделе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на видеоролик Следственного комитета РФ.

«Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан. Больше такого 100 процентов не повторится», — подчеркнул подросток.

Лакеев признался, что закидал автомобиль снегом и несколько раз пнул его, в чем «очень раскаивается и сожалеет».

Ранее стало известно, что полиция задержала Константина Лакеева в ночь на 27 января в Москве за нападение на служебный автомобиль ФСБ во время несанкционированных акций.