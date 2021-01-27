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Общество. Новости

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СК возбудил 21 уголовное дело после несанкционированных акций

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Следственный комитет РФ возбудил 21 уголовное дело после несанкционированных акций, прошедших на прошлой неделе в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

По ее словам, в настоящее время проводятся еще шесть доследственных проверок по фактам противоправных действий, совершенных до и после состоявшихся акций в разных регионах страны.

Кроме того, следователи устанавливают личности участников незаконных мероприятий, анализируются видеозаписи и другие материалы.

«Каждому выявленному факту будет дана принципиальная юридическая оценка в соответствии с законодательством РФ», — подчеркнула Петренко.

Она также добавила, что к уголовной ответственности привлечены 16 человек. Большинство из них уже задержаны, некоторым предъявлено обвинение.

Ранее сообщалось, что в Москве задержаны еще двое участников несанкционированной акции.

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