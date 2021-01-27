Путин призвал не допустить превращения мира в антиутопию

Президент России Владимир Путин, выступая на Давосском форуме, призвал не допустить превращения мира в мрачную антиутопию. Об этом пишет ТАСС.

«Наша общая ответственность сегодня заключается в том, чтобы избежать такой перспективы, похожей на мрачную антиутопию, обеспечить развитие по иной, позитивной, гармоничной и созидательной траектории», — сказал Путин.

По словам российского лидера, пандемия расшатала международную обстановку и обострила противоречия. Из-за этого социальный и ценностный кризис уже привел к негативным последствиям в демографии, из-за чего мир может потерять «целые цивилизационные и культурные материки».

Ранее Путин предупредил о риске конца цивилизации.