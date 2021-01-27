СК завел дело по факту расстрелов нацистами жителей Кубани в 1942-43 годы

Следственные органы на основании архивных материалов УФСБ по региону завели уголовное дело по факту массовых расстрелов мирных жителей в Краснодарском крае в ходе нацисткой оккупации 1942-1943 годов. Об этом передает пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Дело было возбуждено по статье 357 УК РФ («Геноцид»).

Как отмечает следствие, целью расследования будет установление конкретных лиц из числа немецко-фашистских захватчиков и их пособников, которые сумели избежать ответственности за убийства мирных жителей.

По данным СК, с августа 1942 года по октябрь 1943 года во время оккупации нацисты «при содействии пособников зверски расправлялись с мирными жителями, в том числе пожилыми людьми, детьми и женщинами, которых они морили голодом, расстреливали, травили в газовых камерах, заживо засыпали землей».

Ведомство указывает, что в ходе Великой Отечественной войны практически в каждом районе Кубани осуществлялось массовое уничтожение мирного населения. По информации следствия, не менее 13 тыс. жителей Краснодара было «расстреляно, сожжено и умерщвлено в газовых камерах». Таким же образом было убито часть населения в Новороссийске – не менее 7 тыс. человек, в Армавире – около 6,8 тыс., в станице Абинской – около 2 тыс., в Темрюке – не менее 1 тыс.

До этого стало известно, что прокуратура возобновила расследование массовых убийств граждан СССР членами гитлеровского карательного органа «зондеркоманда СС-10а» на Кубани во время Великой Отечественной войны.