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Общество. Новости

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Алексей Навальный Алексей Навальный

В квартирах Навального проводят обыски

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В квартирах Алексея Навального и его супруги Юлии в Москве проводят обыски, сообщает РИА «Новости».

По сообщению агентства, с обысками пришли в квартиру Навального в Марьино и в квартиру его жены на Автозаводской. Обыски проводятся по статье УК РФ о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, указано в сообщении.

Правоохранительные органы на данный момент не прокомментировали ситуацию.

17 января Алексей Навальный был задержан в столичном аэропорту Шереметьево. В Федеральной службе исполнения наказаний разъяснили, что задержание проводилось на основании постановления о его объявлении в розыск за систематические нарушения условий испытательного срока.

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