Выявлены два «предвестника госпитализации» при коронавирусе

«Серьезными предвестниками» госпитализации при COVID-19 являются длительная лихорадка и полное отсутствие аппетита. Об этом заявили создатели приложения COVID Symptom Study Клэр Стивс и Тим Спектор, которое собирает данные о течении коронавируса, пишет Express.

По последним данным, в мире выявили 100 381 254 случая коронавируса, выздоровели 55 538 765 человек, скончались 2 160 783 пациента.

В 2020 году в Нижневартовске было проведено исследование, которое показало, что лечащиеся от коронавирусной инфекции на дому больше хотят спать.