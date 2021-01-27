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Общество. Новости

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Гейтс спрогнозировал пандемию в десять раз хуже COVID-19

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Человечество не готово к следующей пандемии, которая может быть в десть раз хуже текущей пандемии коронавирусной инфекции, заявил основатель Microsoft Билл Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung.

«Мы не готовы к следующей пандемии <...> Эта пандемия ужасна, но будущая пандемия может быть в десять раз хуже», – предупредил миллиардер.

При этом Гейтс подчеркнул, что человечеству необходимо извлечь урок из ситуации с коронавирусом и лучше подготовиться к подобным вызовам в будущем. По его словам, уже во время пандемии COVID-19 была бы заметна значительная разница при лучшей подготовке.

Так, лучшие возможности диагностики позволили бы увеличить темпы выявления заболевших и снизить число погибших, считает Гейтс.

22 января основать Microsoft Билл Гейтс сообщил, что получил первую дозу вакцины от коронавируса нового типа. Он рассказал, что после вакцинации чувствует себя хорошо.

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