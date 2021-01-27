«Британский» вариант коронавируса обнаружили в 70 странах

Новый вариант коронавируса, изначально выявленный в Великобритании, обнаружен в 70 странах мира, сообщается в отчете Всемирной организации здравоохранения.

«70 стран из всех шести регионов ВОЗ сообщили о зафиксированных завозных или внутренних случаях заражения [британским] вариантом [вируса]», – указано в отчете.

Кроме того, в 31 стране в пяти из шести регионов ВОЗ был обнаружен «южноафриканский» вариант патогена.

25 января ученые Роспотребнадзора впервые в мире сфотографировали под микроскопом «британский» штамм коронавирусной инфекции, выделенный от заболевшего в декабре прошлого года.

14 декабря глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что британские ученые выявили новый, мутировавший, тип коронавируса, который распространяется быстрее известных штаммов. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что новая мутация коронавируса на 70% заразнее, чем другие виды вируса. Впоследствии в стране был объявлен национальный локдаун.