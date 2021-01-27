Власти США предупреждают о повышенной угрозе применения насилия

В США сохраняется повышенная угроза применения насилия, сообщает американское министерство внутренней безопасности.

«В настоящее время в Соединенных Штатах существует повышенная угроза, которая, вероятно, сохранится в ближайшие недели», – указано в сообщении.

Министерство выражает обеспокоенность тем, что лица, недовольные сменой президента страны, могут «мобилизовывать широкий круг идеологически мотивированных субъектов» для подстрекательства к насилию.

До этого стало известно, что президент США Джо Байден поручил администрации оценить риски внутреннего экстремизма после беспорядков в Вашингтоне.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основными претендентами на пост главы государства стали демократ Джо Байден и действующий лидер, республиканец Дональд Трамп. По результатам всенародного голосования и голосования выборщиков, победил Байден, однако Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники действующего президента США Дональда Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги минувших выборов. После этого Конгресс США официально утвердил победу Байдена, а Трамп осудил насилие в Капитолии и пообещал гарантировать мирную передачу власти.