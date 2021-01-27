Москвичей предупредили о снеге и сильной гололедице

Столичный главк МЧС на своем сайте выпустил предупреждение о том, что в Москве в четверг, 28 января, ожидается мокрый снег и сильная гололедица.

В ведомстве сообщили, что с 6.00 до 21.00 28 января в городе ожидаются мокрый снег, местами налипание мокрого снега, гололед, а также сильная гололедица на дорогах.

В связи с этим МЧС рекомендует владельцам транспортных средств значительно снизить скорость движения и соблюдать дистанцию.

Кроме того, там посоветовали пешеходам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил о приближающемся похолодании в европейской части России.