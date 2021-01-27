TikTok-блогеру Лакееву предъявили обвинения

TikTok-блогеру Константину Лакееву, известному как Костя Киевский, предъявлены обвинения по двум статям статьями УК РФ, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Татьяну Окушко.

Лакеева, задержанного за нападение на служебный автомобиль Федеральной службы безопасности (ФСБ) во время несанкционированной акции в Москве, обвиняют по статьям о хулиганстве и умышленном повреждении имущества, рассказала представитель защиты.

По словам адвоката, 17-летнего блогера оставят на ночь в изоляторе временного содержания, на следующий день следствие будет ходатайствовать о его аресте.

По данным статьям Лакееву грозит от 5 до 7 лет лишения свободы.

Ранее Лакеев признался, что закидал автомобиль ФСБ снегом и несколько раз пнул его. Он извинился за произошедшее и заверил, что подобного больше не повторится.