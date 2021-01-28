Водитель намеренно гонял амурского тигра на машине и снимал это на видео

Специалисты выясняют место съемки и личность автора видео, который на машине намеренно преследовал по лесу амурского тигра. Об этом сообщает Центр «Амурский тигр» у себя в Instagram.

Цент опубликовал видео, снятое из салона машины на лесной дороге. На нем видно, как водитель намеренно преследует тигра. Зверь убегает, но потом разворачивается, бежит к машине и бросается на капот, а после обходит транспорт. Водитель решает уехать.

«Специалисты выясняют, а мы уже можем дать характеристику поведению водителя. Человек за рулем намеренно «гонял» амурского тигра, а это делать нельзя ни при каких обстоятельствах. Причем это относится не только к тигру, а вообще к любому дикому животному. Звери такое поведение воспринимают как атаку и пытаются себя защитить, что может закончиться трагически для одной или обеих сторон встречи», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мать и оба тигренка ушли в лес.