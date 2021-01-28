ФСБ рассекретила материалы приговора 1946 года нацистам, совершившим геноцид на Украине

Федеральная служба безопасности России рассекретила материалы приговора, вынесенного в 1946 году военным трибуналом Киевского военного округа сторонникам Адольфа Гитлера, которые совершили геноцид против мирного населения на Украине в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает РИА «Новости».

ФСБ, в том числе, обнародовала написанный от руки вердикт в отношении 12 нацистов, их приговорили к смертной казни через повешение. Это решение также потом появилось отпечатанным на машинке. Еще трое нацистов были сосланы на каторги сроком от 15 до 20 лет.

Военный трибунал Киева рассматривал преступления, совершенные оккупантами в разных регионах Украины. Процесс длился с 17 по 28 января 1946 года, в открытом режиме.

О ходе суда детально рассказывала пресса, в частности, газеты «Правда» и «Известия», а также местные СМИ. Таким образом, весь мир смог узнать как о процессе, так и о конечном приговоре.

Ранее сообщалось, что СК завел дело по факту расстрелов нацистами жителей Кубани в 1942-43 годы.