В Белгороде иностранца осудили за вербовку террористов

В Белгороде прошел суд над иностранным гражданином, который проходил по делу о вербовке людей в террористические организации. Об этом сообщается на сайте СК по региону.

По данным следствия, иностранец осуществлял свою деятельность в январе 2018 года. В результате ему удалось завербовать российских граждан 25-ти и 24-х лет, один из которых впоследствии покинул Россию 5 января 2018 года и погиб в ходе боевых действий.

Подсудимый убеждал своих жертв в «правильности их идеологии и практики деятельности, в необходимости ведения борьбы бок о бок с «Братьями» в горячей точке мира».

При этом в 2019 году вербовщик уже был осужден за аналогичное преступление, поэтому по совокупности приговоров суд Белгорода вынес решение назначить наказание в виде 5,5 года лишения свободы.

Ранее в июле 2020 года ФСБ провела спецоперацию в Санкт-Петербурге по задержанию сторонников ИГ (организация запрещена в России)*, готовивших атаки на силовиков. В тот же период спецоперации были организованы в Москве, Новосибирске и Красноярском крае.