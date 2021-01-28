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Общество. Новости

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Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке Золотой мост через бухту Золотой Рог во Владивостоке

В порту Владивостока обнаружили груз из КНР с повышенным радиационным фоном

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Сотрудники Владивостокской таможенной службы в порту города обнаружили 41 тонну огнеупорного цемента и блоков для изоляции стен бассейна из Китая, радиационный фон которых превышен более чем в 25 раз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с этим грузом достигает 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч.

В таможне приняли решение о запрете ввоза товара, его отправят обратно в КНР.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.

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