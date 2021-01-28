В порту Владивостока обнаружили груз из КНР с повышенным радиационным фоном

Сотрудники Владивостокской таможенной службы в порту города обнаружили 41 тонну огнеупорного цемента и блоков для изоляции стен бассейна из Китая, радиационный фон которых превышен более чем в 25 раз. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что уровень ионизирующего излучения на поверхности контейнеров с этим грузом достигает 1,89 мкЗв/ч, при естественном радиационном фоне 0,07 мкЗв/ч.

В таможне приняли решение о запрете ввоза товара, его отправят обратно в КНР.

Ранее стало известно, что в аэропорту Шереметьево обнаружили сумку с повышенным радиационным фоном.