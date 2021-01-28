Жительница ЯНАО предстанет перед судом за многолетние истязания детей

Жительница Ямало-Ненецкого автономного округа будет судима за истязание четырех приемных детей (2010, 2013 и 2014 годов рождения). Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

По данным следствия, 43-летняя женщина много лет подвергала физическому и психическому насилию своих подопечных.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, подтверждающих ее вину, она обвиняется в истязании детей и неисполнении обязанностей по их воспитанию. Уголовное дело направлено в суд.

В настоящее время дети находятся в специальном учреждении для оставшихся без попечения родителей.

Ранее сообщалось, что в Мордовии задержали подозреваемого в насилии и истязании шестерых детей.